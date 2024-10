Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 18 al 24 ottobre 2024: Tananai esordisce in vetta negli album

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Calmocobra diparte forte. A una settimana dall’uscita, il nuovodel cantautore milanese è infatti alla numero #1 dellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 18 a giovedì 24. Nei singoli si riconferma, invece, il successo di Per due come noi di Olly e Angelina Mango, chescorsi giorni ha cancellato le date previste del suo tour per problemi di salute. Ecco gli aggiornamenti.– I singoli Come già anticipato, nei singoli si riconferma per la quarta settimana di seguito alla #1 Per due come noi.in seconda posizione Il filo rosso di Alfa, seguito da Ora che non ho più te di Cesare Cremonini (+2). Quarto posto, in forte salita, per Amore disperato di Achille Lauro (+8). Alla #5 Rossetto e caffè di Sal Da Vinci (+3).