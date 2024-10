Balneari da Meloni in Liguria dopo la protesta, "ora risultati" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una delegazione di Balneari che, durante l'intervento della premier alla chiusura della campagna di Bucci avevano protestato contro l'applicazione della Bolkestein, è stata ricevuto da Giorgia Meloni. "Ha accettato di riceverci in modo più strutturato a Palazzo Chigi per sviluppare una strategia futura" per il settore. "Questo decreto legge non ci soddisfa", spiega Fabrizio Licordari di AssoBalneari dopo l'incontro. La fiducia a Meloni? "Gliela abbiamo data in cabina elettorale e vogliamo dargliela" ma "servono risultati". Interpellato su chi avrebbe urlato all'indirizzo di Meloni "ci hai traditi", risponde che c'è esasperazione. Quotidiano.net - Balneari da Meloni in Liguria dopo la protesta, "ora risultati" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una delegazione diche, durante l'intervento della premier alla chiusura della campagna di Bucci avevanoto contro l'applicazione della Bolkestein, è stata ricevuto da Giorgia. "Ha accettato di riceverci in modo più strutturato a Palazzo Chigi per sviluppare una strategia futura" per il settore. "Questo decreto legge non ci soddisfa", spiega Fabrizio Licordari di Assol'incontro. La fiducia a? "Gliela abbiamo data in cabina elettorale e vogliamo dargliela" ma "servono". Interpellato su chi avrebbe urlato all'indirizzo di"ci hai traditi", risponde che c'è esasperazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’incontro tra balneari e Giorgia Meloni : un passo verso una strategia più chiara - Facebook WhatsApp Twitter Un’importante delegazione di rappresentanti del settore balneare ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, evidentemente considerato uno spazio istituzionale fondamentale per discutere di problemi ... (Gaeta.it)

Regionali - Meloni in Liguria per sostenere Bucci ma viene contestata dai balneari : “Ne parliamo dopo” - Giorgia Meloni è arrivata in Liguria per la chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci, candidato del centrodestra alle Regionali che si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Durante il comizio la premier è stata contestata da una ... (Fanpage.it)

Accise - austerità - catasto - concessioni balneari - Iva - pensioni e “no alla grande finanza” : tutte le giravolte di Meloni in due anni di governo - Due anni di inversioni di rotta da far girare la testa. Dal no all’austerità alla firma di un nuovo Patto di stabilità che richiede tagli sostanziali alla spesa pubblica. Dall’altolà alla “grande finanza speculativa” all’accoglienza a braccia ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sulle concessioni balneari il governo Meloni cerca di accontentare tutti - ma non soddisfa nessuno - Il Consiglio dei ministri del 4 settembre ha dato il proprio via libera alla riforma delle concessioni demaniali delle spiagge. In una delle giornate più lunghe per Giorgia Meloni da quando è al Governo, a causa delle vicende che hanno coinvolto il ... (Linkiesta.it)