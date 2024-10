Ambiente, Barbaro: “Successo per l’Italia, da oggi nel Bureau della Convezione Acque” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nota del Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica “È stata una missione di Successo quella di Lubiana, in quanto oggi sono stati resi noti i risultati delle votazioni per i membri del Bureau della Convenzione Acque per il prossimo triennio e il candidato italiano proposto, Salvatore D’Angelo, è stato eletto insieme agli altri dieci componenti Sbircialanotizia.it - Ambiente, Barbaro: “Successo per l’Italia, da oggi nel Bureau della Convezione Acque” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nota del Sottosegretario all’e alla Sicurezza energetica “È stata una missione diquella di Lubiana, in quantosono stati resi noti i risultati delle votazioni per i membri delConvenzioneper il prossimo triennio e il candidato italiano proposto, Salvatore D’Angelo, è stato eletto insieme agli altri dieci componenti

