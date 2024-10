Time Cut (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una studentessa all'ultimo anno di liceo trova per caso una macchina del tempo che la porta a viaggiare indietro fino al 2003, anno in cui sua sorella è stata uccisa da un killer sconosciuto. Una volta arrivata nel passato, farà di tutto per salvare la vita di sua sorella. Europa.today.it - Time Cut Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una studentessa all'ultimo anno di liceo trova per caso una macchina del tempo che la porta a viaggiare indietro fino al 2003, anno in cui sua sorella è stata uccisa da un killer sconosciuto. Una volta arrivata nel passato, farà di tutto per salvare la vita di sua sorella.

Bologna - esplosione in capannone Toyota : chi sono le vittime. Proclamato sciopero venerdì - Non ci sarà comunque un corteo in centro o un presidio, per "senso di responsabilità" rispetto anche dei problemi di mobilità dei cittadini dovuti al post alluvione. . Alle famiglie delle vittime va tutto il cordoglio e la vicinanza da parte delle organizzazioni sindacali". Agli organi ispettivi e alla magistratura spetterà fare luce su quanto accaduto. (Tg24.sky.it)

Quelle gastrointestinali sono tra le patologie più diffuse in Italia. Come mantenere quindi in salute l'intestino e prevenire le malattie più comuni? Lo abbiamo chiesto a Mario Bianchetti - uno degli specialisti che saranno presenti durante le due giornate di prevenzione e consulti gratuiti organizzate a Milano dal Gruppo MultiMedica - Getty Images Malattie intestinali: l’iniziativa dedicata Ed è proprio con l’obiettivo di promuovere un’informazione corretta sulle malattie dell’intestino, che gli specialisti del Gruppo MultiMedica hanno organizzato a Miano una due giorni di sensibilizzazione e incontri gratuiti. Tumore del colon-retto: cosa sono gli organoidi e a cosa servono? guarda le foto Malattie intestinali: le regole per prevenirle Senza dimenticare che in un’ottica di prevenzione dalle più comuni patologie dell’intestino, anche lo stile di vita può fare la differenza. (Iodonna.it)

Bologna - esplosione in un capannone Toyota : salgono a due le vittime - L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, presenti sul posto dalle 17:20 per far fronte al crollo della struttura. Il bilancio attuale è di due morti e due feriti. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire le cause dell’esplosione. (Photo Guido Calamosca / LaPresse) . (Lapresse.it)