"Sono arrivati al sodo". Ballando con le stelle, hai voglia a nascondere: "C'è ciccia dietro le quinte" (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'intesa tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle continua a far sognare il pubblico. Ogni puntata li vede sempre più affiatati, ma la vera domanda che tormenta i fan è: c'è qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale? Nonostante le smentite di entrambi, le ultime indiscrezioni riportate da Dagospia alimentano i sospetti che tra i due potrebbe esserci più di una semplice amicizia. dietro le quinte del popolare show, si parla di una "speciale connessione" tra la Guaccero e il suo maestro di ballo, che sta alimentando il gossip. Potremmo forse essere testimoni della nascita di un nuovo amore da copertina? Vediamo cosa dicono le ultime novità.

Ballando con le Stelle - Sonia Bruganelli voleva prendere il posto di Selvaggia Lucarelli : arriva la sua reazione - Poi però, accettando l’offerta di far parte del cast dei concorrenti, ha capito: “Osservando i giudici da vicino ho capito che sono veramente un unico corpo, tutti e cinque insieme, ognuno con le sue caratteristiche”. La concorrente del varietà, non a caso, ha svelato che avrebbe voluto inizialmente vestire i panni di giudice. (Anticipazionitv.it)

“Io e Bianca? Confesso…”. Ballando con le stelle - Giovanni Pernice informa il pubblico - L'articolo “Io e Bianca? Confesso…”. Lui mi sta aiutando”. Per questo gli abbiamo chiesto se tornerà nello show inglese. >> Orrore in crociera, la scoperta in un bagno e poi lo choc per i passeggeri. Io lo sto aiutando a togliere questi muri, io vedo quello che sta facendo a me, non solo come ballo, ma come persona e piano, piano sto mollando il freno a mano”. (Caffeinamagazine.it)

“Ballando con le stelle” - la confessione di Angelo Madonia su Sonia Bruganelli - Il ballerino di “Ballando con le Stelle”, infatti, definì la Bruganelli “una cara amica”. Adesso i due si sono ritrovati nello stesso programma, ma in pista non fanno coppia e molti si chiedono perchè. Dopo un po’ di tempo, è stato proprio Angelo Madonia ad ufficializzare la storia d’amore con Sonia Bruganelli in un’intervista: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. (Tvzap.it)