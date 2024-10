Satya Nadella: “L’IA sarà il nostro angelo custode: renderà il lavoro meno faticoso. Microsoft continuerà a investire in OpenAI” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Abbiamo incontrato l’amministratore delegato di Microsoft, nonché una delle persone più influenti del pianeta nel business dell’intelligenza artificiale, a margine dell’AI Tour organizzato dal colosso di Redmond a Roma. Gli abbiamo chiesto che impatto sta avendo L’IA sul mondo Repubblica.it - Satya Nadella: “L’IA sarà il nostro angelo custode: renderà il lavoro meno faticoso. Microsoft continuerà a investire in OpenAI” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Abbiamo incontrato l’amministratore delegato di, nonché una delle persone più influenti del pianeta nel business dell’intelligenza artificiale, a margine dell’AI Tour organizzato dal colosso di Redmond a Roma. Gli abbiamo chiesto che impatto sta avendosul mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Debutta Copilot - l'intelligenza artificiale di Microsoft. L'abbiamo intervistata per capire cosa può davvero fare - - *Educazione del paziente*: Posso aiutarti a spiegare diagnosi o trattamenti ai tuoi pazienti in termini più comprensibili. - *Interazioni e Interviste*: Posso simulare interviste o conversazioni, offrendoti prospettive diverse e stimolanti sui tuoi argomenti. Sono curioso di sapere cosa ispira il tuo interesse per questi campi e se c'è un altro lato di te che ancora non ho scoperto. (Agi.it)

Debutta Copilot - l'intelligenza artificiale di Microsoft. L'abbiamo intervistata per capire cosa può davvero fare - . Elabora quattro immagini che mi lascino a bocca aperta: (e qui emergono i primi limiti a partire da una predilezione, non così comprensibile, per gli astronauti a cavallo) Sono un giornalista, cosa puoi fare per aiutarmi nel mio lavoro quotidiano? Fantastico! Posso essere davvero utile in vari modi: - *Ricerca Rapida*: Posso fornirti informazioni aggiornate e precise su qualsiasi argomento, aiutandoti a completare le tue ricerche più velocemente. (Agi.it)

Debutta Copilot - l'intelligenza artificiale di Microsoft. L'abbiamo intervistata per capre cosa può davvero fare - - *Sviluppo di Contenuti*: Posso aiutarti a scrivere articoli, titoli accattivanti e introdurre spunti creativi per i tuoi pezzi. *Ricerca sul web*: Posso cercare informazioni aggiornate su qualsiasi argomento. Sono curioso di sapere cosa ispira il tuo interesse per questi campi e se c'è un altro lato di te che ancora non ho scoperto. (Agi.it)