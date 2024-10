Ilgiorno.it - "San Antonio Maria Claret: vita e celebrazioni del 24 Ottobre"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) San: il Santo del 24Il 24la Chiesa Cattolica celebra San, fondatore della Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di, meglio conosciuti come iiani. Nato a Sallent, in Spagna, il 23 dicembre 1807,divenne noto per il suo impegno instancabile nella predicazione, nell'educazione cristiana e nella stampa di opuscoli religiosi, attività che lo portarono a fondare la sua congregazione nel 1849. Lae il Ministero di SanPrima di diventare sacerdote,lavorò come tessitore, un mestiere che abbandonò per seguire la sua vocazione religiosa.