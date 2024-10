Roma, al I Municipio torna il mercato dei libri sotto i portici di piazza Vittorio (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Siamo molto soddisfatti di aver dato respiro con bando triennale ad una iniziativa che in poco tempo è diventata un punto di riferimento non solo per il rione Esquilino ma per tutta Roma”. Con queste parole l’assessore al commercio e attività produttive del I Municipio Jacopo Scatà racconta 'Equilibri'. sotto i portici di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Siamo molto soddisfatti di aver dato respiro con bando triennale ad una iniziativa che in poco tempo è diventata un punto di riferimento non solo per il rione Esquilino ma per tutta”. Con queste parole l’assessore al commercio e attività produttive del IJacopo Scatà racconta 'Equi'.di

Conflitto tra II Municipio di Roma e Regione Lazio per la chiusura della palestra di San Lorenzo - Ultimo aggiornamento il 23 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . La chiusura della palestra mette a rischio l’accesso a servizi sportivi e attività ricreative che hanno sempre avuto come obiettivo l’inclusione e il benessere della comunità locale. Questa situazione ha generato un forte dibattito e fermento tra gli abitanti di San Lorenzo, che si sono espressi contro la decisione, temendo la perdita di un servizio che ha rappresentato un valore aggiunto per il quartiere per due decenni. (Gaeta.it)