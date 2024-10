Non solo Spano, verso l’addio anche il capo di gabinetto di Bernini al ministero dell’Università (Di giovedì 24 ottobre 2024) Volano e saltano i capi di gabinetto del governo Meloni. Dopo le dimissioni di Francesco Spano dal ministero della Cultura di Alessandri Giuli, questa volta al dicastero dell’Università e ricerca guidato da Anna Maria Bernini. L’esponente di Forza Italia ha già ricevuto le dimissioni informali di Marcella Panucci, capo del gabinetto del ministero e, tra le altre cose, ex direttore generale di Confindustria. “Confermo questa mia intenzione: niente di personale contro Bernini e l’attività del ministero”, conferma Panucci, raggiunta dal Foglio negli Usa. Il futuro capo di gabinetto, da quanto risulta a questo giornale, sarà Massimo Rubechi, responsabile dell’ufficiale legislativo del ministero e compagno di Daria Perrotta, capo della ragioneria dello stato. Ilfoglio.it - Non solo Spano, verso l’addio anche il capo di gabinetto di Bernini al ministero dell’Università Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Volano e saltano i capi didel governo Meloni. Dopo le dimissioni di Francescodaldella Cultura di Alessandri Giuli, questa volta al dicasteroe ricerca guidato da Anna Maria. L’esponente di Forza Italia ha già ricevuto le dimissioni informali di Marcella Panucci,deldele, tra le altre cose, ex direttore generale di Confindustria. “Confermo questa mia intenzione: niente di personale controe l’attività del”, conferma Panucci, raggiunta dal Foglio negli Usa. Il futurodi, da quanto risulta a questo giornale, sarà Massimo Rubechi, responsabile dell’ufficiale legislativo dele compagno di Daria Perrotta,della ragioneria dello stato.

