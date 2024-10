Quotidiano.net - 'Laboratorio di idee', apre il Villaggio Italia di Singapore

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ha aperto ufficialmente ail, l'expo itinerante che accompagna l'Amerigo Vespucci, giunto ormai alla sua 25/ma tappa del tour mondiale. Da oggi, e fino al 28 ottobre, sarà possibile partecipare a eventi, talk e dibattiti nel segno del Made in Italy all'interno dello spazio di oltre 10 mila metri quadri che si snoda nell'area del Marina Cruise Centre. Nei prossimi quattro giorni sono in programma anche mostre e proiezioni cinematografiche alle quali si potrà partecipare gratuitamente. "Undie innovazione", come l'ha definito nel suo discorso alla cerimonia di apertura il viceministro del Made in Italy, Valentino Valentini.