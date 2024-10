La Promessa Anticipazioni 25 ottobre 2024: Catalina tormentata dai sospetti su Pelayo! (Di giovedì 24 ottobre 2024) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 25 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap Catalina scopre Pelayo e Jeronimo a parlare del matrimonio. La marchesina comincerà ad avere dei dubbi sulla sincerità del suo fidanzato. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 25 ottobre 2024: Catalina tormentata dai sospetti su Pelayo! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Scopriamo insieme lee le Trame della puntata de Lain onda su Rete4 il 25. Nell'episodio della Soapscopree Jeronimo a parlare del matrimonio. La marchesina comincerà ad avere dei dubbi sulla sincerità del suo fidanzato.

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 24 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 24 Ottobre - . La¬†fiction¬†√® trasmessa sull‚Äôemittente televisiva¬†La 1¬†di¬†TVE¬†dal 12 gennaio¬†2023. ¬†‚ÄúLa promessa‚Ä̬†√® ambientata a¬†Cordova, nel¬†1913¬†e parla di¬†Jana Exp√≥sito, una ragazza che arriva presso il palazzo de¬†La Promessa¬†(situato a¬†Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. (Zon.it)

La Promessa - anticipazioni 24 ottobre : Don Alonso protegge Curro - Cruz è furiosa con Pia - La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 24 ottobre alle 19:40. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. (Movieplayer.it)