La classifica Lonley Planet delle migliori mete 2025: qual è l’unica città italiana tra le destinazioni top (Di giovedì 24 ottobre 2024) Come ogni anno Lonely Planet ha redatto una lista delle mete da non perdere nell'anno che verrà: all'interno di "Best in travel 2025" troviamo le città, le regioni e le tendenze travel da cui lasciarsi ispirare per organizzare i prossimi viaggi. Fanpage.it - La classifica Lonley Planet delle migliori mete 2025: qual è l’unica città italiana tra le destinazioni top Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Come ogni anno Lonelyha redatto una listada non perdere nell'anno che verrà: all'interno di "Best in travel" troviamo le, le regioni e le tendenze travel da cui lasciarsi ispirare per organizzare i prossimi viaggi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco quali sono le mete imperdibili del 2025 secondo Lonely Planet : Genova è l’unica città italiana in classifica - “Come ogni città portuale, Genova è un mondo a sé – si legge – La potente vitalità del capoluogo ligure è racchiusa nella sua costa frastagliata e impervia. Una delle novità di quest’anno è data dal “cosa fare”, ovvero dalle tendenze che includono, tra le altre cose, il “muoversi in rotaia”, i “sapori locali” e le “avventure tra gli alberi”. (Tpi.it)

Best in Travel 2025 - Genova regina tra mete top di Lonely Planet - Tra le regioni spiccano il Lowcountry del South Carolina e la costa della Georgia, votatissimi per "la loro atmosfera calda e la vivace scena culinaria della regione, nonché il Museo afroamericano recentemente riaperto", e poi Terai (Nepal), Chiriquí (Panamá), Launceston e Tamar Valley (Australia), lo svizzero Canton Vallese, Giresun e Ordu (Turchia), la tedesca Baviera, East Anglia (Inghilterra), il Jordan Trail (Giordania) e Mount Hood e the Columbia River Gorge in Oregon (Usa). (Quotidiano.net)

Genova : la Superba nella selezione delle migliori mete di viaggio del 2025 secondo Lonely Planet - Nitya Chambers, Senior VP di Lonely Planet, sottolinea come ogni destinazione selezionata sia stata scelta per il suo “fattore wow”, che rappresenta esperienze culturali uniche e un impegno autentico verso la sostenibilità e la diversità. Alba di nuove tendenze nei viaggi L’edizione del 2025 di Best in Travel evidenzia anche l’emergere di tendenze innovative nel settore dei viaggi. (Gaeta.it)