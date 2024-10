Il Padrino - Parte II, torna nelle sale italiane il sequel capolavoro di Francis Ford Coppola (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da molti è considerato superiore al primo capitolo con Marlon Brando e per i suoi 50 anni tornerà nelle sale italiane in versione restaurata A 50 anni dal suo debutto, torna sul grande schermo il secondo capitolo di una delle trilogie che hanno fatto la storia del cinema: Il Padrino - Parte II di Francis Ford Coppola verrà proiettato nelle sale italiane come evento speciale solo il 4, 5 e 6 novembre grazie ad Adler Entertainment. Il film uscirà al cinema in due differenti versioni restaurate: una originale con i sottotitoli e l'altra con il doppiaggio originale del 1974 in audio stereo. Realizzato nel 1974 e basato sempre sul romanzo di Mario Puzo, il secondo capitolo della celebre saga dedicata alla famiglia Corleone è Movieplayer.it - Il Padrino - Parte II, torna nelle sale italiane il sequel capolavoro di Francis Ford Coppola Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da molti è considerato superiore al primo capitolo con Marlon Brando e per i suoi 50 anni torneràin versione restaurata A 50 anni dal suo debutto,sul grande schermo il secondo capitolo di una delle trilogie che hanno fatto la storia del cinema: IlII diverrà proiettatocome evento speciale solo il 4, 5 e 6 novembre grazie ad Adler Entertainment. Il film uscirà al cinema in due differenti versioni restaurate: una originale con i sottotitoli e l'altra con il doppiaggio originale del 1974 in audio stereo. Realizzato nel 1974 e basato sempre sul romanzo di Mario Puzo, il secondo capitolo della celebre saga dedicata alla famiglia Corleone è

