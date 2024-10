Dragon Ball Daima Svela i Legami dei Namecciani con il Regno dei Demoni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel corso degli anni, Dragon Ball ci ha permesso di scoprire molto sui suoi protagonisti e sulla loro storia. Abbiamo imparato tanto sulla razza Saiyan, e ci sono stati aggiornamenti su vari aspetti dell’universo di Dragon Ball. Dai dettagli sulle origini dei personaggi alla creazione del multiverso, la serie ha rivelato parecchie informazioni. Ora, grazie ai primi episodi di Dragon Ball Daima, stiamo approfondendo i Legami tra la razza Namecciana e il misterioso Regno dei Demoni. Questa rivelazione arriva con il nuovo anime, Dragon Ball Daima, lanciato a inizio ottobre 2024. Nei primi episodi, vediamo i nostri eroi impegnati negli allenamenti dopo la sconfitta di Majin Bu, ma la loro pace viene presto minacciata. Alcuni abitanti del Regno dei Demoni riescono a far tornare Goku e i suoi alleati a uno stato infantile, trasformandoli in piccoli combattenti. Nerdpool.it - Dragon Ball Daima Svela i Legami dei Namecciani con il Regno dei Demoni Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel corso degli anni,ci ha permesso di scoprire molto sui suoi protagonisti e sulla loro storia. Abbiamo imparato tanto sulla razza Saiyan, e ci sono stati aggiornamenti su vari aspetti dell’universo di. Dai dettagli sulle origini dei personaggi alla creazione del multiverso, la serie ha rivelato parecchie informazioni. Ora, grazie ai primi episodi di, stiamo approfondendo itra la razza Namecciana e il misteriosodei. Questa rivelazione arriva con il nuovo anime,, lanciato a inizio ottobre 2024. Nei primi episodi, vediamo i nostri eroi impegnati negli allenamenti dopo la sconfitta di Majin Bu, ma la loro pace viene presto minacciata. Alcuni abitanti deldeiriescono a far tornare Goku e i suoi alleati a uno stato infantile, trasformandoli in piccoli combattenti.

