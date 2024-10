Delitto Mahmoud: chiesto l'ergastolo per Tito e Bob (Di giovedì 24 ottobre 2024) ergastolo con isolamento diurno di diciotto mesi. È questa la pena che la pm Daniela Pischetola ha chiesto nei confronti di Mohamed Alì Abdelghani Alì, detto Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, accusati del brutale omicidio di Mahmoud Abdalla, il diciannovenne egiziano morto nel Genovatoday.it - Delitto Mahmoud: chiesto l'ergastolo per Tito e Bob Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)con isolamento diurno di diciotto mesi. È questa la pena che la pm Daniela Pischetola hanei confronti di Mohamed Alì Abdelghani Alì, detto, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, accusati del brutale omicidio diAbdalla, il diciannovenne egiziano morto nel

Delitto Mahmoud: chiesto l'ergastolo per Tito e Bob - È questa la pena che la pm Daniela Pischetola ha chiesto nei confronti di Mohamed Alì Abdelghani Alì, detto Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, accusati del brutale omicidio di Mahmoud ... (genovatoday.it)

Barbiere decapitato: chiesto l’ergastolo per i due imputati - GENOVA - Ergastolo per Titolo e Bob. É la richiesta del pubblico ministero Daniela Pischetola al termine della requisitoria di questa mattina. Per il magistrato i due imputati, accusato di aver ... (primocanale.it)

