Boca Juniors-Gimnasia La Plata scontri sugli spalti | Riquelme calma i tifosi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ex fantasista, pesidente del club, all’evenienza anche addetto all’ordine pubblico. Juan Romanè sempre più tuttofare al, ma soprattutto è quel tipo di bandiera che ogni tifoso ascolta immediatamente anche nelle situazioni più delicate. Lo ha dimostrato la scorsa notte, in occasione del match dei quarti di finale di Coppa Argentina, traLa, quando l’ex numero 10 è dovuto intervenire per fermare alcuniche si stavano per scontrareè uscito dal suo box insieme ad alcuni membri del consiglio di amministrazione per tranquillizzare idel, dopo che alcuni facinorosi avevano cercato di abbattere le barriereper arrivare al contatto con i rivali. Non è un caso isolato: già in passato le due tifoserie furono protagoniste di violenti scontie fuori.