Basket, terza giornata in Divisione Regionale 2 con IES Pisa e GMV imbattute

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 –del campionato di2, che vede GMV e IES Sport, ancoraa punteggio pieno, e CUSCosmocare, con una vittoria ed una sconfitta, inseriti nello stesso girone. Gioca in casa il solo GMV, sabato alle 20,30 al PalaSartori di Ghezzano con la ostica BCL Lucca, mentre la IES Sportdi coach Paolo Campani fa visita alla forte Bellaria Pontedera, pure a punteggio pieno, ed il rilanciato CUSCosmocare gioca in posticipo sul campo della Brusa US Livorno. GMV – La società di Ghezzano ha espugnato, a Livorno, il campo della Polisportiva Chimenti, ed ha fatto sabato scorso il suo esordio a Ghezzano, superando nettamente il quotato Valdera, messo sotto per tutto l’incontro e rialzatosi solo nell’ultimo quarto, senza peraltro evitare una sconfitta con 12 punti di scarto.