Avezzano, donna scaraventata a terra e rapinata: fermato marocchino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nonostante i reati pregressi, l'uomo non è stato tratto in arresto per la mancanza della flagranza del reato, tornado di nuovo libero Imolaoggi.it - Avezzano, donna scaraventata a terra e rapinata: fermato marocchino Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nonostante i reati pregressi, l'uomo non è stato tratto in arresto per la mancanza della flagranza del reato, tornado di nuovo libero

Violenza ad Avezzano : aggredita una donna all’uscita di un supermercato - il responsabile catturato - La comunità è in attesa di misure più incisive da parte delle autorità locali per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini, in particolare per le donne, che sono sempre più spesso bersaglio di aggressioni. Nonostante l’arresto immediato e il successivo rilascio, la reiterazione dei suoi crimini ha sollevato interrogativi sull’efficacia delle misure di sicurezza e su come vengono gestiti gli individui con precedenti penali. (Gaeta.it)

Truffa e furto in pieno giorno ad Avezzano : una donna inganna e deruba un medico - Il professionista, che aveva appena parcheggiato la sua Mercedes e fatto delle compere in farmacia, è stato vittima di un inganno. L'incidente si è verificato poco dopo le 9 del mattino. Mentre tornava verso la sua auto, il medico è entrato in contatto con la donna, la quale ha finto di perdere l'equilibrio e ha chiesto aiuto. (Abruzzo24ore.tv)

Avezzano - investe e uccide una donna 87enne durante festa del patrono : era ubriaco - arrestato - Si trova ora agli arresti domiciliari l’uomo che ubriaco ha investito con la sua auto ed ucciso una 87enne ad Avezzano, in provincia de L'Aquila. L'uomo non si è neanche prestato a fermare soccorso dopo l'investimento.Continua a leggere . (Fanpage.it)