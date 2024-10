Violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne: padre orco finisce in carcere (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La polizia ha tratto in arresto un 40enne pluripregiudicato, residente nella provincia di Reggio Emilia, accusato di Violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne e di maltrattamenti degli appartenenti al nucleo familiare. In particolare, dall’attività d’indagine svolta dalla Squadra Napolitoday.it - Violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne: padre orco finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La polizia ha tratto in arresto un 40enne pluripregiudicato, residente nella provincia di Reggio Emilia, accusato dineie di maltrattamenti degli appartenenti al nucleo familiare. In particolare, dall’attività d’indagine svolta dalla Squadra

