Verbale assurdo a Milano pavè rotto danneggia una Bmw ma i vigili multano l’autista | Non ha evitato l’ostacolo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Come si può evitare un ostacolo che non c’è? Se lo sta chiedendo da giovedì pomeriggio Andrea Bestetti, trentanovenne noleggiatore con conducente, che si è visto rifilare dalla polizia locale una multa che si fa fatica a non definire paradossale. La storia inizia alle 17.30 in via Meravigli:, che in quel momento non ha clienti a bordo, sta percorrendo la strada in pieno centro che porta in piazza Cordusio. A un certo punto, subito dopo l’incrocio con via Dante, sente un fortissimo botto sotto la sua Bmw 520d nera: si guarda intorno e nota diversi passanti che gli indicano di frenare subito. “Sono sceso – racconta – e mi sono accorto che un grosso massello disi era staccato e avevato la parte sottostante del veicolo, con pezzi sparsi dappertutto”.