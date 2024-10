Ilrestodelcarlino.it - Toyota Material Handling Bologna, di cosa si occupa lo stabilimento teatro della tragica esplosione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Terribilepoco dopo le 17 aalladi via Persicetana 10 (foto). A esplodere il compressore che ha provocato il crollo di parte del capannone. Una vittima, secondo le prime informazioni e almeno tre feriti gravi. Lafa parte diIndustries Corporation (Tico), multinazionale attiva in 5 regioni. Già Cesab Spa, storica azienda italiana produttrice di carrelli elevatori, quello in cui è avvenuta la terribileè loproduttivo del gruppo, leader mondiale nella realizzazione di soluzioni logistiche.