Dailymilan.it - SOCIAL – Milan-Bruges, Matteo Gabbia festeggia la vittoria in Champions League. Il post

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)hato sui proprila primastagionale inottenuta in. Ildel difensore centrale italiano Unaimportante nel nostro stadio. Cosìha definito in unpubblicato sul proprio profilo Instagram il successo ottenuto dai rossoneri contro ilnella terza giornata di. Un successo che consente aldi muovere la classifica della competizione, segnando i suoi primi punti in questa fase. Gli uomini di Paulo Fonseca ora proveranno a inseguire la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Un obiettivo difficile considerando le due sconfitte iniziali, ma non impossibile.esulta:fondamentale contro il