Calciomercato.it - Serie A, da Inter-Juve a Fiorentina-Roma: designati gli arbitri della nona giornata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lasi aprirà con Udinese-Cagliari per chiudersi con la sfida di Firenze tra i viola di Palladino e i giallorossi di Juric Sono statiglidel campionato diA, al via domani alle 18.30 con l’anticipo Udinese-Cagliari affidato a Manganiello. Guida dirigeràntus (LaPresse) – calciomercato.itLaavrà come match clou il derby d’Italia. La sfida trantus verrà arbitrata da Guida di Torre Annunziata. Al Var ci sarà la coppia Mazzoleni-Fabbri. Napoli-Lecce, anticipo di sabato delle ore 15, affidata a Tremolada, Mariani per Bologna-Milan e Sozza per, il posticipo domenicale che chiuderà il turno.A, le designazioni: UDINESE-CAGLIARI Venerdì 25/10 h.18.