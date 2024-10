Rispunta pure Dell’Utri all’iniziativa con Marina Berlusconi: “Le toghe rosse? Non se ne sono mai andate”. E tifa Meloni: “È bravissima” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il primo a commentare – e condividere – le parole dette dal presidente del gruppo Mondadori Marina Berlusconi, durante l’inaugurazione del nuovo bookstore della Mondadori a Roma (“certi giudici nemici non di mio padre o di Meloni, ma del Paese”) è Marcello Dell’Utri ex senatore di Forza Italia, condannato a sette anni e mezzo per concorso esterno in associazione mafiosa (che ha finito di scontare da tempo), anche lui presente all’inaugurazione. “Se condivido le parole di Marina Berlusconi? Certi giudici, non è che sono tutti, sono pochi. Se sono tornate le ’toghe rosse’? Perché erano andate via?” risponde Dell’Utri ai cronisti. Poi sconsiglia ai figli di Berlusconi, Marina e Piersilvio, di scendere in politica. “Non credo che lo faranno, io non lo consiglierei”. Ilfattoquotidiano.it - Rispunta pure Dell’Utri all’iniziativa con Marina Berlusconi: “Le toghe rosse? Non se ne sono mai andate”. E tifa Meloni: “È bravissima” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il primo a commentare – e condividere – le parole dette dal presidente del gruppo Mondadori, durante l’inaugurazione del nuovo bookstore della Mondadori a Roma (“certi giudici nemici non di mio padre o di, ma del Paese”) è Marcelloex senatore di Forza Italia, condannato a sette anni e mezzo per concorso esterno in associazione mafiosa (che ha finito di scontare da tempo), anche lui presente all’inaugurazione. “Se condivido le parole di? Certi giudici, non è chetutti,pochi. Setornate le ’’? Perché eranovia?” rispondeai cronisti. Poi sconsiglia ai figli die Piersilvio, di scendere in politica. “Non credo che lo faranno, io non lo consiglierei”.

