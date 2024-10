Probabili formazioni Atalanta-Verona | nona giornata Serie A 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ledi, match delladi/2025, in programma alle 20:45 di sabato 26 ottobre nella cornice del Gewiss Stadium. Dopo il turno europeo di Champions League, Gian Piero Gasperini vuole dare continuità alla vittoria esterna contro il Venezia. Di fronte un Hellas reduce dalla delusione della scorsa, quando il Monza ha travolto i gialloblù per 3-0 al Bentegodi. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori a partire dal fischio d’inizio del match.– Retegui intoccabile, proprio come Lookman. Hien e Kolasinac tornano titolari in difesa con De Roon a centrocampo. Bellanova e Ruggeri sulle fasce.– Mosquera e Tengstedt riferimenti in attacco. Suslov e Lazovic esterni nel 4-4-2.