Pensionato trovato morto dopo inganno su sito d'incontri: arrestata una donna di 47 anni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio di cronaca si è consumato nella capitale, dove un Pensionato di 68 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a seguito di un inganno ordito online. Una donna di 47 anni, originaria della Repubblica Dominicana, è stata arrestata dai Carabinieri. Le accuse nei suoi confronti includono rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito. La vicenda ha suscitato preoccupazione per la sicurezza su piattaforme di incontri e ha attirato l'attenzione sull'importanza di proteggere i più vulnerabili nella società. L'operazione dei carabinieri e la scoperta del corpo Il drammatico ritrovamento del corpo del Pensionato è avvenuto lo scorso 21 settembre a Roma, nel quartiere di Ottavia. A scoprire il decesso è stato un familiare, che non ha esitato a chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112.

