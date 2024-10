Napoli, a Capodimonte in mostra i 18 capolavori tornati dai prestiti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La 'Danae' e i ritratti di Paolo III di Tiziano, 'Antea' del Parmigianino, 'Giuditta decapita Oloferne' di Artemisia Gentileschi (prima versione del quadro forse più Ilmattino.it - Napoli, a Capodimonte in mostra i 18 capolavori tornati dai prestiti Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La 'Danae' e i ritratti di Paolo III di Tiziano, 'Antea' del Parmigianino, 'Giuditta decapita Oloferne' di Artemisia Gentileschi (prima versione del quadro forse più

IL MESSAGGIO - Kvaratskhelia: "Buona fortuna a Ilia Topuria, sono sicuro che ci mostrerà un altro combattimento straordinario" - "Voglio augurare a Ilia Topuria la migliore fortune per difendere la sua cintura di campione contro Max Holloway! Credo e sono sicuro che Ilia ci mostrerà un altro combattimento straordinario e vincer ... (napolimagazine.com)

Basket, Napoli, Dalla Salda: "Mancano autostima e fiducia per credere nella vittoria, Milicic fa parte del progetto" - Alessandro Dalla Salda, amministratore delegato del Napoli Basket, è intervenuto in diretta ai microfoni di "Calcio Napoli 24 Live" trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV: "Erick Green? Abbiamo rit ... (napolimagazine.com)

Palazzo Reale di Napoli, visite guidate e ultima settimana della mostra “Quattro secoli di storia” - Tornano le visite al Belvedere del Palazzo Reale di Napoli mentre inizia l'ultima settimana della mostra “Quattro secoli di Storia”. (2anews.it)