Mister Movie | Gelosia a luci rosse nella Casa del Grande Fratello: Mariavittoria contro Tommaso e Maica (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: nella Casa del Grande Fratello le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più intricate. Mariavittoria mostra segni di Gelosia nei confronti di Tommaso, che sembra particolarmente affabile con la nuova arrivata Maica. Scopri cosa è successo tra i tre! Triangolo amoroso al Grande Fratello: Mariavittoria gelosa di Tommaso e Maica La Casa del Grande Fratello è un vero e proprio calderone di emozioni, dove amori, amicizie e rivalità si intrecciano continuamente. Nelle ultime settimane, un nuovo triangolo amoroso si è formato tra Mariavittoria, Tommaso e la nuova arrivata Maica. Mariavittoria, che sembrava aver trovato una certa stabilità nel suo rapporto con Tommaso, ha mostrato segni di Gelosia nei confronti della nuova concorrente spagnola.

