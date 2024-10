Milan Fonseca spiega la gestione del gioiello Camarda|Champions League

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2024-10-23 00:58:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Paulo, nel corso della conferenza stampa post gara di-Bruges,lastudiata daldel talento Francesco Camarda. “Io, mister Bonera e mister Guidi facciamo il massimo per far crescere i giovani. Noi abbiamo Morata, abbiamo Abraham e Jovic, diventa un po’ difficile per Camarda giocare. E a questa età è importante giocare. Ciò che facciamo è cercare di fargli avere più spazio per farlo migliorare, tra Primavera,Futuro e Prima Squadra. Talvolta è più difficile giocare in Serie C che in Serie A e viceversa. Quando si allena con noi fa benissimo. Oggi ha lavorato bene per la squadra, con coraggio sulla linea di passaggio. Non mi sembra un ragazzo dell’età che ha quando gioca”.