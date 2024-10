361magazine.com - Lo sfogo della Berlinguer fa discutere: «Se fossi in Rai…»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il fuori onda intercettato da Striscia La Notizia Striscia La Notizia colpisce ancora. Dopo aver “beccato”, un anno fa, Giambruno, questa volta tocca a Bianca. La conduttrice di “È sempre Cartabianca” è stata immortalata, in un furio onda mentre si lascia andare a uno: «Ringrazio Dio di non essere rimasta lì (Rai, ndr). Oggi sicuramente non sarei più in onda. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi”.». Da circa un anno Biancaè approdata a Mediaset dopo oltre 30 anni presso l’azienda pubblica. Nel fuori onda, la giornalista dice anche: «Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi».