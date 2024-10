La città si mobilita. Chef ai fornelli per raccogliere fondi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 1964 al 2024: il Centro Mamma Rita compie 60 anni e in occasione di questo importante traguardo dalla fondazione della struttura condotta dall’ordine delle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria per l’assistenza ai minori in difficoltà e alle loro madri, gli Chef stellati della ristorazione monzese si uniscono. Un sostegno a questa istituzione e alla necessità di rispondere a bisogni vecchi e nuovi attraverso una proposta benefica diffusa fra i ristoranti della città. L’altra sera si è dato inizio al primo capitolo dell’iniziativa charity a favore del Centro Mamma Rita di Monza: una cena a sedici mani, al ristorante Il Moro dei fratelli Butticè, creata e preparata dagli Chef dei ristoranti monzesi che hanno aderito a questo progetto di raccolta fondi che terminerà nel suo culmine la sera del 3 dicembre al ristorante Saint Georges Premier con una cena di gala. Ilgiorno.it - La città si mobilita. Chef ai fornelli per raccogliere fondi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 1964 al 2024: il Centro Mamma Rita compie 60 anni e in occasione di questo importante traguardo dalla fondazione della struttura condotta dall’ordine delle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria per l’assistenza ai minori in difficoltà e alle loro madri, glistellati della ristorazione monzese si uniscono. Un sostegno a questa istituzione e alla necessità di rispondere a bisogni vecchi e nuovi attraverso una proposta benefica diffusa fra i ristoranti della. L’altra sera si è dato inizio al primo capitolo dell’iniziativa charity a favore del Centro Mamma Rita di Monza: una cena a sedici mani, al ristorante Il Moro dei fratelli Butticè, creata e preparata daglidei ristoranti monzesi che hanno aderito a questo progetto di raccoltache terminerà nel suo culmine la sera del 3 dicembre al ristorante Saint Georges Premier con una cena di gala.

