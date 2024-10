Juve-Stoccarda 0-1, delusione Champions: bianconeri colpiti al 92? (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Juventus esce sconfitta allo Stadium dallo Stoccarda 1-0, nella terza gara della nuova Champions League, in una partita molto difficile, con i tedeschi a tratti padroni del campo, ma con un super Perin che aveva tenuto a galla la squadra di Thiago Motta fino al 92? quando, con la Juve in dieci per l’espulsione di Danilo e dopo il rigore parato dal portiere della Juve. Il nuovo entrato El Bilal Touré, ex dell’Atalanta, ha regalato i tre punti ai tedeschi e la prima sconfitta stagionale per i bianconeri, in quella che era la prima sfida tra Juventus e Stoccarda tra tutte le competizioni, con i tedeschi che erano reduci dalla sconfitta per 4-0 con il Bayern Monaco, mentre la Juventus arrivava dall’1-0 con la Lazio. La Juve resta così ferma a 6 punti e lo Stoccarda sale a 4. .com - Juve-Stoccarda 0-1, delusione Champions: bianconeri colpiti al 92? Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lantus esce sconfitta allo Stadium dallo1-0, nella terza gara della nuovaLeague, in una partita molto difficile, con i tedeschi a tratti padroni del campo, ma con un super Perin che aveva tenuto a galla la squadra di Thiago Motta fino al 92? quando, con lain dieci per l’espulsione di Danilo e dopo il rigore parato dal portiere della. Il nuovo entrato El Bilal Touré, ex dell’Atalanta, ha regalato i tre punti ai tedeschi e la prima sconfitta stagionale per i, in quella che era la prima sfida trantus etra tutte le competizioni, con i tedeschi che erano reduci dalla sconfitta per 4-0 con il Bayern Monaco, mentre lantus arrivava dall’1-0 con la Lazio. Laresta così ferma a 6 punti e losale a 4.

Champions : vince solo il Milan (3-1 al Brugge) - perdono Juve (0-1 in casa con lo Stoccarda) e Bologna (2-0 per Aston Villa). Altri risultati - Sospiro di sollievo per il Milan che riesce a battere il Brugge (3-1). Segna il giovanissimo Camarda ma il gol viene annullato. . Serataccia per la Juve, superata in casa dallo Stoccarda e per il Bologna, sconfitto in trasferta dall'Aston Villa L'articolo Champions: vince solo il Milan (3-1 al Brugge), perdono Juve (0-1 in casa con lo Stoccarda) e Bologna (2-0 per Aston Villa). (Firenzepost.it)

