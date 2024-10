Il regista Massimo D'Anolfi al cinema Eliseo di Cesena per presentare "Bestiari Erbari e Lapidari" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre alle ore 19:00 il regista Massimo D'Anolfi incontrerà il pubblico Cesenate al Multisala Eliseo assieme a Michele Galardini per presentare Bestiari, Erbari, Lapidari, documentario proiettato in anteprima Fuori Concorso all’81. Mostra d’Arte cinematografica della Biennale di Cesenatoday.it - Il regista Massimo D'Anolfi al cinema Eliseo di Cesena per presentare "Bestiari Erbari e Lapidari" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre alle ore 19:00 ilD'incontrerà il pubblicote al Multisalaassieme a Michele Galardini per, documentario proiettato in anteprima Fuori Concorso all’81. Mostra d’Artetografica della Biennale di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quasi Spia - il nuovo film del regista Massimo Paolucci - Il regista Massimo Paolucci è attualmente al lavoro con le riprese di Quasi Spia, nuovo film interpretato da Simona di Sarno e Daniel McVicar. “Il film parla di Sara, una ragazza in cerca di futuro che si imbatterà in un’avventura da vera 007. Una ... (Sbircialanotizia.it)

Applausi a scena aperta e ovazione finale al Teatro Massimo per la Turandot firmata dal regista Alessandro Talevi - Applausi a scena aperta e ovazione finale al Teatro Massimo di Palermo per il nuovo allestimento di Turandot di Puccini, firmato dal regista Alessandro Talevi e diretto dal maestro Carlo Goldstein con l’Orchestra, Coro e Coro di voci bianche del ... (Palermotoday.it)

Accademia Il Sistina : audizioni con il regista Massimo Romeo Piparo per la sede messinese - Il famoso regista e produttore teatrale, Massimo Romeo Piparo, il 25 settembre sarà nella città dello Stretto per selezionare allievi under 16 da inserire nei corsi di musical dell’Accademia Il Sistina per la sede messinese. Il corso è ... (Messinatoday.it)