Fabrizio Corona paparazzato con Belen: "Lei tra le braccia di lui"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nonostante la loro relazione sia finita più di 12 anni fa,Rodriguez sono rimasti in contatto e in buoni rapporti, i due hanno in più occasioni speso delle belle parole l’uno nei confronti dell’altra. I paparazzi del magazine Chi hanno beccato la showgirl argentina insieme all’ex re dei paparazzi in centro a Milano. Il settimanale ha specificato che tra i due però non c’è un ritorno di fiamma, visto che l’imprenditore è felicemente fidanzato con Sara Barbieri, che aspetta anche un bambino: “tra ledi! La Rodriguez incontra a Milano il suo storico ex. E lo saluta con grande affetto. I due sono di nuovo insieme. No, non c’è nessun ritorno di fiamma tra i due, la loro storia si è chiusa definitivamente.