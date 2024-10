Djokovic conferma | Non giocherò Masters 1000 di Parigi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Purtroppo nonaldidi quest’anno. Mi scuso con tutti quelli che speravano di vedermi là. Auguro a tutti i giocatori, agli sponsor, agli organizzatori e ai tifosi uno splendido torneo. Ho tanti bellissimi ricordi dai sette titoli conquistati a tale torneo, e spero di tornare il prossimo anno”. Così, su Instagram, Novakha annunciato il forfait per ildiBercy. Il serbo non parteciperà al torneo che ha vinto ben sette volte in carriera.: “Nondi” SportFace.