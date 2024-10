Degrado e rifiuti nella fontana in piazza Salerno Capitale, la denuncia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) fontana nel Degrado a Salerno, la segnalazione arriva in redazione da un cittadino, lungo via piazzale Salerno Capitale. "La fontana degli incivili davanti il Grand Hotel bella vetrina di una città abbandonata al Degrado! Gli incivili abbondano, i cestini spariscono così come i preposti alla Salernotoday.it - Degrado e rifiuti nella fontana in piazza Salerno Capitale, la denuncia Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)nel, la segnalazione arriva in redazione da un cittadino, lungo viale. "Ladegli incivili davanti il Grand Hotel bella vetrina di una città abbandonata al! Gli incivili abbondano, i cestini spariscono così come i preposti alla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asti, sicurezza e salute sul lavoro in ambito socio-sanitario: incontro con gli studenti del Castigliano - In occasione della settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Confcooperative Piemonte Sud ha tenuto ieri, martedì 22 ottobre, un incontro ... (atnews.it)

Rigenerazione urbana: come un cavalcavia può diventare un esempio, anche a Milano - Le città devono innovarsi. È quanto emerso dal Forum sulla rigenerazione urbana che si è svolto a Milano. L'esempio del cavalcavia Monte Ceneri-Serra ci deve far riflettere. (lifegate.it)

La Fontana del Vino di Marsala verso il restauro della vasca - Era in stato di degrado da troppo tempo. Adesso, secondo quanto afferma il Comune di Marsala, la Soprintendenza di Trapani ha concesso ... (itacanotizie.it)