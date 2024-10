Dal governo un nuovo sussidio alle imprese, fino a 5mila euro per pagare l’affitto di casa ai neoassunti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini lo aveva chiesto, il governo ha obbedito. Un nuovo sussidio alle imprese sotto forma di sgravi per i neoassunti che devo affittare casa. In questo modo le aziende non hanno la necessità di alzare gli stipendi, tra i più bassi d’europa, se vogliono attrarre lavoratori da altre zone. Quello che manca lo mettiamo noi. “Una misura nuova introdotta che voglio in qualche modo annunciare è il benefit fiscale fino a cinquemila euro per rimborsare le spese dei lavoratori che le aziende trasferiscono”, ha detto mercoledì il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Come si legge nel testo della legge di bilancio (art. Ilfattoquotidiano.it - Dal governo un nuovo sussidio alle imprese, fino a 5mila euro per pagare l’affitto di casa ai neoassunti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini lo aveva chiesto, ilha obbedito. Unsotto forma di sgravi per iche devo affittare. In questo modo le aziende non hanno la necessità di alzare gli stipendi, tra i più bassi d’pa, se vogliono attrarre lavoratori da altre zone. Quello che manca lo mettiamo noi. “Una misura nuova introdotta che voglio in qualche modo annunciare è il benefit fiscalea cinquemilaper rimborsare le spese dei lavoratori che le aziende trasferiscono”, ha detto mercoledì il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Come si legge nel testo della legge di bilancio (art.

