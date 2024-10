Ilfattoquotidiano.it - Caso Giuli-Spano, Meloni se ne lava le mani: “Ho capito poco”. Ma poi tira in ballo Giovanna Melandri: “Report vada da lei”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Non ho incontrato Alessandroe hodella vicenda, non me ne sono occupata”, così Giorgiacommentando le dimissioni del capo di gabinetto del ministro Alessandro, Francesco. Intervistata dal direttore del Tempo Tommaso Cerno in occasione degli 80 anni del giornale,ha proseguito: “Ho letto dalle agenzie che ci sarebbe un presunto conflitto di interessi tra il dimissionario capo di gabinetto e un’altra persona che risale al Maxxi, risale ai tempi della gestione di, nessuna è stata nominata da Alessandro, e quindi penso che si debba chiedere conto a chi governava il Maxxi quando questo è accaduto”. “Non capisco perché esca adesso”, ha continuatosottolineando che “se lavori con quelli di destra diventa tutto più complicato”. “Penso chedovrebbe andare da“, ha concluso.