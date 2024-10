Boyhood: l’impercettibile ma inesorabile svolgersi della vita nel film di Richard Linklater (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Boyhood: l’impercettibile ma inesorabile svolgersi della vita nel film di Richard Linklater Sono trascorsi esattamente dieci anni dal 23 ottobre 2014, data in cui uscì nelle sale italiane Boyhood (qui la nostra recensione), il capolavoro di Richard Linklater. Dieci anni in cui il tempo ha per noi continuato a scorrere inesorabile, mentre per Mason (Ellar Coltrane) – protagonista del film – si è fermato per la prima volta dopo dodici anni di riprese. Un tempo in la vita ha ovviamente continuato a scorrere, portandoci in fasi molto diverse da quelle abitate al momento della visione del film di Linklater. Una volta usciti dalla sala, si è come sempre tornati alla “vita vera”. Ci si è svegliati per andare a scuola o al lavoro, sono stati compiuti viaggi, si è provato amore e tristezza, forse qualcuno è uscito dalla nostra quotidianità mentre qualcun altro vi è entrato. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)maneldiSono trascorsi esattamente dieci anni dal 23 ottobre 2014, data in cui uscì nelle sale italiane(qui la nostra recensione), il capolavoro di. Dieci anni in cui il tempo ha per noi continuato a scorrere, mentre per Mason (Ellar Coltrane) – protagonista del– si è fermato per la prima volta dopo dodici anni di riprese. Un tempo in laha ovviamente continuato a scorrere, portandoci in fasi molto diverse da quelle abitate al momentovisione deldi. Una volta usciti dalla sala, si è come sempre tornati alla “vera”. Ci si è svegliati per andare a scuola o al lavoro, sono stati compiuti viaggi, si è provato amore e tristezza, forse qualcuno è uscito dalla nostra quotidianità mentre qualcun altro vi è entrato.

