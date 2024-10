Arlecchino in versionegiovane | Orgogliosamente fuori dal tempo

Ilgiorno.it - Arlecchino in versione...giovane: "Orgogliosamente fuori dal tempo"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rinascere. Già in sé pare cosa complicata. Figurarsi per dodici volte. Ma d’altronde il teatro é luogo di magie. E qui si parla dell’"servitore di due padroni" del Piccolo, santino laico e spettacolo dei record, considerando che é la produzione italiana più vista al mondo. I racconti delle sue tournée sfociano nel mito. I passaggi di testimone generazionale sono come un respiro sincopato che ha dettato il ritmo di questi 78 anni. Ovvero da quella sera del 24 luglio 1947, quando debuttò a fine stagione con poche aspettative. E invece Bigino dell’arte strehleriana, il lavoro continua a sintetizzare quel teatro d’arte per tutti che è diventato riferimento teorico del più importante palcoscenico italiano. Con già forte la visione registica che caratterizzerà tutto il secondo ’900. Da sempre poggia su un dosatissino equilibrio fra grandi interpreti e talenti da scoprire.