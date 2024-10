Amici per la Pelle, nuova edizione. La presentazione del progetto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inizia una nuova avventura all’insegna della creatività. Ecco un’altra edizione del progetto didattico ’Amici per la Pelle’, che porta studenti che frequentano la scuola media a scoprire l’industria della concia e le relative opportunità di formazione e lavoro. Alla scuola media Banti di Santa Croce e nel relativo plesso di Staffoli, poi nella scuola media ’Montanelli Petrarca’ di Fucecchio, si sono svolte le giornate introduttive del progetto, che ha visto la partecipazione dei professori degli istituti coinvolti e delle istituzioni dei relativi Comuni. Ad illustrare la struttura del progetto sono stati i rappresentanti dell’Unic Concerie Italiane e dell’Assoconciatori, che promuovono Amici per la Pelle insieme al Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. Lanazione.it - Amici per la Pelle, nuova edizione. La presentazione del progetto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inizia unaavventura all’insegna della creatività. Ecco un’altradeldidattico ’per la’, che porta studenti che frequentano la scuola media a scoprire l’industria della concia e le relative opportunità di formazione e lavoro. Alla scuola media Banti di Santa Croce e nel relativo plesso di Staffoli, poi nella scuola media ’Montanelli Petrarca’ di Fucecchio, si sono svolte le giornate introduttive del, che ha visto la partecipazione dei professori degli istituti coinvolti e delle istituzioni dei relativi Comuni. Ad illustrare la struttura delsono stati i rappresentanti dell’Unic Concerie Italiane e dell’Assoconciatori, che promuovonoper lainsieme al Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Boss in incognito 2024 : quante puntate - durata e quando finisce la nuova edizione - 20. Parte un nuovo ciclo di cinque puntate, tra il 2024 e il 2025, con nuovi datori di lavoro pronti a camuffarsi all’interno delle proprie aziende. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. 20 con Max Giusti. Nel dettaglio, le prime tre andranno in onda dal 22 ottobre, per tre settimane, le altre due puntate nel 2025. (Tpi.it)

Boss in incognito 2024 : la nuova edizione con Max Giusti su Rai 2 - Anticipazioni, aziende, datori di lavoro Riparte il docu-reality di Rai 2 che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. (Tpi.it)

Nuova edizione di ‘Arlecchino servitore di due padroni’ debutta al Piccolo di Milano il 24 ottobre - Scritturato per la nuova versione, Andrea Coppone ha già accumulato esperienza nel ruolo di Arlecchino grazie alla sua partecipazione nella pièce “L’isola di Arlecchino”. Il coinvolgimento di giovani attori si allinea perfettamente alla volontà di De Luca di modernizzare l’opera e renderla accessibile a un pubblico più giovane. (Gaeta.it)