' World Skate Games' consegnate le targhe alle pattinatrici ferraresi

Nel corso della giornata di martedì 22, sono state premiate le atlete ferraresi, di ritorno dalle competizioni del Campionato del mondo World Skate Games a Rimini. Un appuntamento dello scorso settembre, con delegazioni in rappresentanza di oltre 100 nazioni.

L’Italia delle rotelle domina i World Skate Games - ROMA (ITALPRESS) – Ai Mondiali dei Mondiali brilla il tricolore: 97 le medaglie conquistate nei 17 giorni di gare che hanno animato 4 regioni, da Roma a Novara, da Rimini a Chieti. glb/gtr (Fonte video: Fisr e World Skate) Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

World Skate Games - Italia regina con 97 medaglie - La Capitale, trasformata in un grande palcoscenico urbano dedicato agli action sport e alle discipline olimpiche park e street dello skateboard, ha visto in evidenza gli atleti azzurri. Medaglie e titoli a pioggia per la squadra italiana e tetto del mondo conquistato. Aquila chiude invece tra i migliori 10 al mondo, sfiorando l’accesso alla finale. (Unlimitednews.it)

Il team azzurro chiude con 31 ori, 32 argenti e 34 bronzi, per un bottino totale di 97 medaglie che vale il primo posto assoluto: la Colombia seconda si è fermata a 21 tit. Gli azzurri dominano il Mondiale dei Mondiali a rotelle ospitato in 4 regioni ROMA - È l'Italia la regina dei World Skate Games.