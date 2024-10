Ilfattoquotidiano.it - Uccise con 29 coltellate la moglie, condannato all’ergastolo. Il figlio della coppia adottato dai nonni materni

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lei lo aveva denunciato e voleva separarsi, lui tre giorni dopo l’aveva uccisa con 29a Fano. Il Tribunale di Pesaro ha, per omicidio volontario, Moustafa Alashri, 33enne di origine egiziana, che nella mattina del 13 novembre 2022, nel suo appartamento in viale Trieste a Fano, sua exAnastasiia Alashri, 23enne di origine ucraina, con la quale aveva avuto anche un. All’imputato è stata inoltre tolta la responsabilità genitoriale ed è statoa risarcire con 300mila euro ilminore, attualmente in Ucrainadai. La sentenza è stata pronunciataCorte d’Assise di Pesaro dopo una camera di consiglio iniziata stamattina intorno alle 10, e conclusa alle 15. La ragazza, originaria dell’Ucraina, era arrivata in Italia a marzo per fuggire dalla guerra con l’uomo e ildi 3 anni.