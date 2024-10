Turismo in Puglia, boom di arrivi e presenze ma fatturato pressoché invariato (Di martedì 22 ottobre 2024) Turismo - “C’è qualcosa che non quadra nei dati sbandierati sulla crescita esponenziale del Turismo in Puglia. A fronte di un costante aumento degli arrivi e delle presenze, il fatturato resta infatti pressoché invariato”.È quanto emerge da uno studio condotto dal data analyst Davide Stasi Foggiatoday.it - Turismo in Puglia, boom di arrivi e presenze ma fatturato pressoché invariato Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)- “C’è qualcosa che non quadra nei dati sbandierati sulla crescita esponenziale delin. A fronte di un costante aumento deglie delle, ilresta infatti”.È quanto emerge da uno studio condotto dal data analyst Davide Stasi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turismo in crescita - anche Nardò sorride : è tra le venti destinazioni preferite in Puglia - NARDO’ – Anche il territorio neretino tira le somme sulle presenze turistiche della prima parte dell’anno in corso e la programmazione dell’amministrazione comunale conferma il trend positivo delle ultime annualità. Il territorio di Nardò figura, infatti, tra le venti destinazioni... (Lecceprima.it)

Turismo - la Puglia cresce : negli alberghi aumenta il numero degli addetti - Cresce il settore del turismo in Puglia e, con esso, crescono anche le possibilità di trovare un impiego nelle imprese della ricettività. Dopo la diffusione da parte della Regione dei... (Quotidianodipuglia.it)

Il turismo in Puglia cresce ancora : nei primi otto mesi del 2024 crescono presenze e arrivi - La Puglia prosegue la crescita nel settore turistico. I primi 8 mesi del 2024,hanno fatto registrare un significativo incremento sia degli arrivi (4.234.000) che delle presenze turistiche (15.339.000). In particolare, i primi sono aumentati del +9%, mentre le seconde hanno registrato un... (Baritoday.it)