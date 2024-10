Quifinanza.it - Transizione 5.0 a rischio, Assolombarda teme “deserto industriale”. Confindustria incontra Urso

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non bastava il caso Stellantis a infuocare la politica economica italiana. A, ora, c’è anche il Piano5.0. Un pianoche risponde a esplicite richieste di innovazione e sostenibilità dell’Europa, e che anche l’Italia si è impegnata a declinare a livello nazionale per sviluppare e portare a compimento le Twin Transition, le transizioni gemelle: quella digitale e quella energetica. Che, sole, di fronte a un concorrenza spietata di altre parti del mondo – dall’Asia all’America Latina ai Paesi arabi – possono assicurare competitività e crescita al sistema Paese. I rischi per la5.0 delle imprese italiane Ma, ora, il processo che dovrebbe portare le imprese italiane alla5.0 potrebbe arrestarsi.