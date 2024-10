Temptation Island la resa dei conti | l’ultimo falò di confronto

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –è giunto al suo ultimo capitolo. Questa sera, 22 ottobre, è andata in onda l’ultima puntata dell’edizione autunnale del programma condotto da Filippo Bisciglia. All’appello, mancava solo ilditra Federica e Alfonso. Com’è finita tra i due? Federica e Alfonso stanno insieme da 8 anni e convivono da quasi un anno in provincia di Napoli. Lei ha 20 anni ed è estetista, lui ne ha 25 ed è direttore di un locale che organizza eventi. A scrivere alla redazione di, è Federica stanca della gelosia del fidanzato. A detta sua, Alfonso non le permette di andare a ballare e nemmeno di mangiare una pizza con le amiche. Non può fare nulla senza la presenza di Alfonso. All’interno del villaggio, lontana dal controllo del fidanzato, Federica ha assaporato la sua libertà.