“Salerno legge”: doppia inaugurazione di librerie civiche diffuse per il progetto di Bookcrossing (Di martedì 22 ottobre 2024) La Fondazione Copernico, con il patrocinio del Comune di Salerno, dopo l’inaugurazione delle prime due librerie civiche al Parco Arbostella e al Club Velico, ha organizzato una doppia inaugurazione nell’ambito del progetto di Bookcrossing “Salerno legge”. Promuovere la lettura in città Questa iniziativa si propone di promuovere la cultura e la lettura in città attraverso la creazione di librerie civiche diffuse, spazi aperti alla condivisione gratuita di libri. Il 24 ottobre a Palazzo di Città La prima libreria civica sarà inaugurata a Palazzo di Città, giovedì 24 ottobre, alle ore 11, nella Sala del Gonfalone. Saranno presenti all’evento il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il presidente della Commissione Ambiente e Cultura, il consigliere comunale Arturo Iannelli e il Presidente della Fondazione Copernico Sabatino Senatore. Zon.it - “Salerno legge”: doppia inaugurazione di librerie civiche diffuse per il progetto di Bookcrossing Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Fondazione Copernico, con il patrocinio del Comune di, dopo l’delle prime dueal Parco Arbostella e al Club Velico, ha organizzato unanell’ambito deldi”. Promuovere la lettura in città Questa iniziativa si propone di promuovere la cultura e la lettura in città attraverso la creazione di, spazi aperti alla condivisione gratuita di libri. Il 24 ottobre a Palazzo di Città La prima libreria civica sarà inaugurata a Palazzo di Città, giovedì 24 ottobre, alle ore 11, nella Sala del Gonfalone. Saranno presenti all’evento il Sindaco diVincenzo Napoli, il presidente della Commissione Ambiente e Cultura, il consigliere comunale Arturo Iannelli e il Presidente della Fondazione Copernico Sabatino Senatore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Givova Scafati sconfitta a testa alta contro Milano - Non arriva la prima vittoria casalinga della stagione per gli uomini di coach Marcelo Nicola, ai quali non basta un enorme cuore ed il forcing dell’ultimo qua ... (gazzettadisalerno.it)

Castiglione della Pescaia, Coppa Italia Hockey: il Blue Factor vince 4-2 contro il Salerno - Vittoria sofferta per la Blue Factor: al Casa Mora nell’anticipo dell’ottava giornata di Coppa Italia, i biancocelesti di Massimo Bracali alla fine hanno la meglio sul Campolongo Hospital Salerno per ... (corrieredimaremma.it)

Bianca Balti sorridente col nuovo fidanzato durante la chemio: "L’amore guarisce" - Bianca Balti è tornata a mostrarsi sorridente su Instagram al fianco del suo nuovo amore, Alessandro Cutrera, sempre presente in questo periodo di chemioterapia. (gazzetta.it)