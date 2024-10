Rischio infarto: scoperto un nuovo marcatore per le donne (Di martedì 22 ottobre 2024) Uno studio svedese suggerisce un anticorpo come possibile indicatore di Rischio cardiovascolare nelle donne Un nuovo indicatore di Rischio infarto nelle donne in menopausa su donne Magazine. Donnemagazine.it - Rischio infarto: scoperto un nuovo marcatore per le donne Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Uno studio svedese suggerisce un anticorpo come possibile indicatore dicardiovascolare nelleUnindicatore dinellein menopausa suMagazine.

Rischio infarto nelle donne - scoperto un possibile “segnalatore” femminile - Manca però un’informazione importante. Capita a tutti, ma per le donne i pericoli dopo la menopausa crescono in modo sempre più significativo, fino a portare ad un vero e proprio sorpasso legato alla mortalità per infarto e per le sue conseguenze nelle età più avanzate. Si punta a ridurre l’incidenza delle malattie cardiovascolari nella popolazione femminile a livello globale entro il 2030, ... (Dilei.it)

Trombosi venosa - le donne sono più a rischio : i sintomi da riconoscere per prevenirla - Le donne risultano essere particolarmente a rischio. Ma questa malattia, se conosciuta e riconosciuta in tempo, è prevenibile e trattabile. La trombosi venosa rappresenta la terza malattia cardiovascolare più frequente, dopo infarti e ictus, ed è una delle principali cause di mortalità e disabilità nel mondo. (Thesocialpost.it)

Perdere il lavoro dopo la diagnosi di tumore : così le donne sono più a rischio povertà - Perdere il lavoro dopo la diagnosi di tumore, oppure costrette a fermarsi per seguire le terapie, con grosse difficoltà a rientrare nel mercato dopo la guarigione. Sulle donne non pesa solo la malattia, ma anche una condizione di progressivo impoverimento economico. Il fenomeno si chiama... (Today.it)