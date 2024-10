NBA 2024-2025, stasera comincia la Regular Season. Fontecchio cerca minuti importanti a Detroit, Gallinari ancora senza squadra (Di martedì 22 ottobre 2024) Con la sfida tra i campioni in carica dei Boston Celtics e gli ambiziosi New York Knicks scatterà questa notte (palla a due alle ore 01.30) la NBA 2024-2025. Successivamente ci sarà anche il match che mette di fronte i Los Angeles Lakers di LeBron James e i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards. Un avvio dunque decisamente scoppiettante per la lega più importante del mondo, in una stagione che al momento vede ai nastri di partenza un solo giocatore italiano. Simone Fontecchio è, infatti, l’unico rappresentante del basket italiano quando si sta per alzare la prima palla a due della stagione. Oasport.it - NBA 2024-2025, stasera comincia la Regular Season. Fontecchio cerca minuti importanti a Detroit, Gallinari ancora senza squadra Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Con la sfida tra i campioni in carica dei Boston Celtics e gli ambiziosi New York Knicks scatterà questa notte (palla a due alle ore 01.30) la NBA. Successivamente ci sarà anche il match che mette di fronte i Los Angeles Lakers di LeBron James e i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards. Un avvio dunque decisamente scoppiettante per la lega più importante del mondo, in una stagione che al momento vede ai nastri di partenza un solo giocatore italiano. Simoneè, infatti, l’unico rappresentante del basket italiano quando si sta per alzare la prima palla a due della stagione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Milan-Club Brugge 1-1 - Youth League 2024/2025 (DIRETTA) - 32? – Ci provano Liberali e Colombo, altro angolo per il Milan. 90? – Sei minuti di recupero. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE CLICCA F5 O FAI REFRESH Milan-Club Brugge 1-1 (41? Furo, 95? Ossola) ____________________________________________________________ FINE SECONDO TEMPO 97? – Il Milan sfiora la vittoria sempre con Ossola, si salva il Brugge. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Milan-Brugge - Champions League 2024/2025 - Le formazioni ufficiali di Milan-Brugge, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Di seguito le scelte dei due allenatori. Ora arriva questa sfida a San Siro, che appare l’occasione perfetta per rilanciarsi. . L’avversario non è da sottovalutare, specie considerando il momento dei rossoneri, dato che il Brugge arriva dalla vittoria di misura in trasferta contro lo ... (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Monaco-Stella Rossa - Champions League 2024/2025 - MONACO: in attesa STELLA ROSSA: in attesa The post Formazioni ufficiali Monaco-Stella Rossa, Champions League 2024/2025 appeared first on SportFace. Di contro, la formazione di Belgrado ha ottenuto due sconfitte, prima contro il Benfica e poi contro l’Inter. Di seguito le scelte dei due allenatori. (Sportface.it)