Milano Cultura e Sostenibilità nell' Ambiente Costruito | un successo di dialogo e innovazione

Si è svolto ieri 21 ottobre nello scenario post-industriale del MUDEC - Museo delle Culture di Milano - un incontro partecipato da un pubblico specializzato dal titolo "Cultura e Sostenibilità nell'Ambiente Costruito". Il saluto del Ministro dell'Ambiente On. Gilberto PICHETTO FRATIN ha aperto il confronto di esperti, istituzioni e leader del settore per esplorare pratiche operative di sviluppo sostenibile applicate alla filiera dell'edilizia e - più in generale - dell'Ambiente Costruito, al fine di promuovere una transizione giusta, praticabile e proficua per le persone e per il Paese.

